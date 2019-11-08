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«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскВ Челябинске шестеро парней с битой напали на депутата возле разливайки
08 ноября 201912:05

В Челябинске шестеро парней с битой напали на депутата возле разливайки

Полицейские проводят проверку по факту избиения депутата в Советском районе.

ЧП произошло в четверг, 7 ноября, на улице Мебельной, 85А. В доме работает круглосуточный магазин, где продают алкоголь. Торговая точка позиционирует себя как бар. Посетители часто по ночам устраивают потасовки и громко кричат, рассказал депутат Тракторозаводского района Александр Курочкин. По его словам, шум мешает уснуть жильцам дома.

Депутат сообщил, что постоянно вызывает сотрудников правоохранительных органов, но проблема не решается. В четверг он в очередной раз сделал замечание шумной компании из шести человек. После этого молодые люди избили депутата. У одного из них была бита.

«Сделал замечание компании молодых ребят. Избили битой шесть человек. Когда меня забрала скорая помощь, я сказал, что у меня кружится голова, теряю сознание. Голову не проверили, снимки не сделали. Хотели рваную рану на щеке зашить, но я отказался, потому что наживую страшно», — прокомментировал Александр Курочкин.

Пострадавший собирается написать заявление в полицию. Кроме того, он планирует направить обращения в различные инстанции по поводу работы сети магазинов. Полицейские зарегистрировали сообщение о происшествии, проводится проверка, отметили в пресс-службе УВД по Челябинску.

Фото: Александр Курочкин

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

08.11.2019 г.

В Челябинске шестеро парней с битой напали на депутата возле разливайки

В Челябинске шестеро парней с битой напали на депутата возле разливайки

Полицейские проводят проверку по факту избиения депутата в Советском районе

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