В Челябинске ремонт дороги возле Успенского кладбища продлили до конца года

Ремонт улицы Мастеровой затянулся из-за газопроводов, которые проходят через участок.

Ремонт дороги, которая соединяет северо-запад города с Металлургическим районом, продлили до 25 декабря. Движение по участку улицы Мастеровой рядом с Успенским кладбищем планировали открыть до 30 октября, однако работы затянулись.

Как рассказала 74.ru начальник отдела управления дорстройнадзора Челябинска Татьяна Трушникова, сложности возникли из-за газопроводов, которые проходят под дорогой. «Сейчас засыпаются газопроводы и выравнивается грунт. Дорожные работы завершились бы раньше, но через участок проходят два газопровода — ЧМК и «Челябгоргаза», которые переустраиваются по своим регламентам», — приводит ее слова издание.

Татьяна Трушникова отметила, что работы могут завершить к 5 декабря. На участке будет временное твердое покрытие. Хороший асфальт планируют уложить следующим летом. Движение по улице Мастеровой закрыто с 5 сентября.

Фото с сайта mayaksbor.ru

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