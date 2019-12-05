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ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскВ Челябинске пьяный мужчина угрожал взорвать банк из-за отказа в кредите
05 декабря 201917:36

В Челябинске пьяный мужчина угрожал взорвать банк из-за отказа в кредите

Сотрудники Росгвардии задержали 43-летнего южноуральца за угрозы взорвать банк.

Инцидент произошел днем в среду, 4 декабря, в отделении банка на улице Кирова. Мужчина угрожал персоналу и посетителям взорвать кредитную организацию. По внешним признакам он был пьян, сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Дебоширом оказался ранее судимый житель села Замериново Челябинской области. Мужчина объяснил свое поведение тем, что ему отказали в выдаче кредита. Сотрудники Росгвардии задержали южноуральца и передали его полицейским.

Если у вас есть дополнительная информация к данному сообщению, присылайте ее в редакцию «Челябинского эха». Ждем подробностей, фото- и видеоматериалов. Отправляйте их на электронную почту radio@echochel.ru, в группу во «ВКонтакте», на страницу в Facebook, в Viber — 8-922-755-999-5. Телефон редакции 269-97-76.

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

05.12.2019 г.

В Челябинске пьяный мужчина угрожал взорвать банк из-за отказа в кредите

В Челябинске пьяный мужчина угрожал взорвать банк из-за отказа в кредите

Сотрудники Росгвардии задержали 43-летнего южноуральца за угрозы взорвать банк

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