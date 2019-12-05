В Челябинске пьяный мужчина угрожал взорвать банк из-за отказа в кредите

Сотрудники Росгвардии задержали 43-летнего южноуральца за угрозы взорвать банк.

Инцидент произошел днем в среду, 4 декабря, в отделении банка на улице Кирова. Мужчина угрожал персоналу и посетителям взорвать кредитную организацию. По внешним признакам он был пьян, сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Дебоширом оказался ранее судимый житель села Замериново Челябинской области. Мужчина объяснил свое поведение тем, что ему отказали в выдаче кредита. Сотрудники Росгвардии задержали южноуральца и передали его полицейским.

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