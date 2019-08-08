В Челябинске приостановили ремонт оперного театра из-за жалоб горожан

Госкомитет по культурному наследию остановил реконструкцию челябинского театра оперы и балета.

Работы временно прекратили из-за многочисленных обращений местных жителей. По их мнению, ремонт фасада и крыльца здания ведется с нарушениями. В госкомитете подчеркнули, что реконструкция проходит в соответствии с утвержденным планом, на который имеется положительное заключение историко-культурной экспертизы. Тем не менее в ведомстве приняли решение приостановить работы и проверить их соответствие проектной документации и законодательству.

В данный момент оперный театр проходит масштабную реконструкцию, там отремонтируют фасад, кровлю, скульптуры на крыше и заменят гранитные ступени крыльца и облицовку цокольного этажа. Стоимость работ оценивается в 76 млн рублей.

Фото: пресс-служба министерства культуры Челябинской области