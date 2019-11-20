В Челябинске появятся «почетные ветераны»

Депутаты городской думы Челябинска утвердили положение о новом почетном звании.

Соответствующее решение приняли на заседании гордумы во вторник, 19 ноября. Титул «почетного ветерана» будут присваивать участникам Великой Отечественной войны и локальных конфликтов, ветеранам труда и военной службы. Ключевым условием является активная общественная работа в течение десяти лет.

Награждать почетных ветеранов будут в торжественной обстановке, с вручением нагрудного знака и денежной премии. Церемонию планируют проводить раз в год, ее приурочат ко Дню героев Танкограда, который отмечают 6 октября.

Фото с сайта cumgeek.com

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