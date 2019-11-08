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«Эхо Москвы» в Челябинске
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08 ноября 201910:56

В Челябинске построят два православных храма

Храмы построят на АМЗ и в Калининском районе на берегу реки Миасс.

Челябинская митрополия в ближайшее время планирует активно заниматься строительством новых храмов. Под их возведение рассматривают девять участков, сообщил 74.ru главный архитектор города Николай Ющенко. Во время публичных слушаний в четверг, 7 ноября, две территории одобрили под застройку.

Первый храм появится на улице Дундича рядом с памятником «Скорбящие матери». Землю выделили в прошлом году по распоряжению замглавы города. На публичных слушаниях представили эскиз будущего храма. Высота здания составит 32 метра, оно будет вмещать около ста человек. Стоимость проекта оценивают в 25 млн рублей. Храм планируют построить за два-три года на средства прихожан.

Второй участок находится на улице Российской возле горбольницы № 5. Его площадь составляет 0,3 гектара.

Фото: Надежда Кондрашова / 74.ru

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

08.11.2019 г.

В Челябинске построят два православных храма

В Челябинске построят два православных храма

Храмы построят на АМЗ и в Калининском районе на берегу реки Миасс

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