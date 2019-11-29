В Челябинске посетители ТРК смогут провериться на ВИЧ в День борьбы со СПИДом

В Челябинске пройдут мероприятия, посвященные всемирному Дню борьбы со СПИДом.

1 декабря с 13:00 до 17:00 челябинцы смогут пройти исследования в ТРК «Горки» и во дворце спорта «Юность». Кроме того, с пятницы до воскресенья мобильный пункт экспресс-тестирования будет работать в ТРК «Фиеста».

Исследование является анонимным и бесплатным, результат будет готов через десять минут. В рамках акции все желающие смогут принять участие в профилактических викторинах и квестах с призами.

По данным областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом, за девять месяцев 2019 года в регионе установили более 2 тыс. 800 случаев инфицирования ВИЧ.

Фото с сайта cheladmin.ru

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