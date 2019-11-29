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«Эхо Москвы» в Челябинске
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29 ноября 201916:38

В Челябинске посетители ТРК смогут провериться на ВИЧ в День борьбы со СПИДом

В Челябинске пройдут мероприятия, посвященные всемирному Дню борьбы со СПИДом.

1 декабря с 13:00 до 17:00 челябинцы смогут пройти исследования в ТРК «Горки» и во дворце спорта «Юность». Кроме того, с пятницы до воскресенья мобильный пункт экспресс-тестирования будет работать в ТРК «Фиеста».

Исследование является анонимным и бесплатным, результат будет готов через десять минут. В рамках акции все желающие смогут принять участие в профилактических викторинах и квестах с призами.

По данным областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом, за девять месяцев 2019 года в регионе установили более 2 тыс. 800 случаев инфицирования ВИЧ.

Фото с сайта cheladmin.ru

Если у вас есть дополнительная информация к данному сообщению, присылайте ее в редакцию «Челябинского эха». Ждем подробностей, фото- и видеоматериалов. Отправляйте их на электронную почту radio@echochel.ru, в группу во «ВКонтакте», на страницу в Facebook, в Viber — 8-922-755-999-5. Телефон редакции 269-97-76.

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

29.11.2019 г.

В Челябинске посетители ТРК смогут провериться на ВИЧ в День борьбы со СПИДом

В Челябинске посетители ТРК смогут провериться на ВИЧ в День борьбы со СПИДом

В Челябинске пройдут мероприятия, посвященные всемирному Дню борьбы со СПИДом

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