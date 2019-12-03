В Челябинске планируют запустить скоростную электричку в аэропорт

Челябинский аэропорт и ж/д вокзал хотят связать экспрессом.

Соответствующие переговоры с РЖД сейчас ведут власти региона. Об этом в понедельник, 2 декабря, на совещании после официального открытия нового терминала челябинского авиаузла сообщил губернатор Алексей Текслер. Планируется, что аэроэкспресс свяжет воздушную гавань с ж/д вокзалом.

Также рассматривается вопрос строительства ветки до Транссибирской магистрали, которая проходит в нескольких километрах от аэропорта. Ожидается, что это позволит вылетать из Челябинска туристам из Курганской области.

Фото с сайта cekport.ru

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