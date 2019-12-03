Прямой эфир
M 99.5 УКВ 73.97
Сейчас: «Персонально ваш»
Звонок в эфир:
269-97-78
«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскВ Челябинске планируют запустить скоростную электричку в аэропорт
03 декабря 201910:27

В Челябинске планируют запустить скоростную электричку в аэропорт

Челябинский аэропорт и ж/д вокзал хотят связать экспрессом.

Соответствующие переговоры с РЖД сейчас ведут власти региона. Об этом в понедельник, 2 декабря, на совещании после официального открытия нового терминала челябинского авиаузла сообщил губернатор Алексей Текслер. Планируется, что аэроэкспресс свяжет воздушную гавань с ж/д вокзалом.

Также рассматривается вопрос строительства ветки до Транссибирской магистрали, которая проходит в нескольких километрах от аэропорта. Ожидается, что это позволит вылетать из Челябинска туристам из Курганской области.

Фото с сайта cekport.ru

Если у вас есть дополнительная информация к данному сообщению, присылайте ее в редакцию «Челябинского эха». Ждем подробностей, фото- и видеоматериалов. Отправляйте их на электронную почту radio@echochel.ru, в группу во «ВКонтакте», на страницу в Facebook, в Viber — 8-922-755-999-5. Телефон редакции 269-97-76.

Лента новостей

В раздел новости
Скопировать код для сайта insert

Скопируйте код для вставки в блог

Результат вставки

Радио Эхо Москвы в Челябинске

03.12.2019 г.

В Челябинске планируют запустить скоростную электричку в аэропорт

В Челябинске планируют запустить скоростную электричку в аэропорт

Челябинский аэропорт и ж/д вокзал хотят связать экспрессом

читать дальше »

новости и выпуски программ на эту тему:

03 декабря 2019 11:27 Для челябинского аэропорта снова ищут базовую авиакомпанию
27 ноября 2019 16:52 Новый терминал челябинского аэропорта заработал в тестовом режиме
26 ноября 2019 16:48 ФАС предложила отказаться от госрегулирования тарифов для международных рейсов в аэропорту Челябинска
13 ноября 2019 18:19 Новый терминал в челябинском аэропорту откроют до конца ноября
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial