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«Эхо Москвы» в Челябинске
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19 ноября 201917:03

В Челябинске планируют увеличить число зеленых насаждений за счет участков под застройку

Наталья Котова рассказала о грядущих изменениях в генеральный план Челябинска.

Одним из ключевых направлений своей работы на посту главы Челябинска Наталья Котова назвала городское благоустройство. Она отметила, что эта деятельность ведется постепенно уже долгое время — сперва в подъездах и во дворах, затем в общественных пространствах.

В Челябинске необходимо увеличить количество зеленых зон, уточнила Наталья Котова. Для этого соответствующие изменения внесут в генплан города.

«Есть проект генерального плана, будем собираться и не раз обсуждать зеленые зоны, которые по проекту генплана уже где-то были определены, как места для застройки многоквартирными домами. Мы будем уходить от этого и планировать зеленые насаждения в этих местах, чтобы в нашем городе было больше парков, скверов и других общественных пространств», — прокомментировала Наталья Котова.

В ходе своего выступления на заседании городской думы во вторник, 19 ноября, Наталья Котова также обозначила другие приоритеты работы администрации. В их числе — реализация нацпроектов, обновление систем здравоохранения и общественного транспорта, реконструкция спортивных площадок и цифровизация: внедрение технологий «умного города» и телемедицины.

Фото с сайта cheladmin.ru

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

19.11.2019 г.

В Челябинске планируют увеличить число зеленых насаждений за счет участков под застройку

В Челябинске планируют увеличить число зеленых насаждений за счет участков под застройку

Наталья Котова рассказала о грядущих изменениях в генеральный план Челябинска

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