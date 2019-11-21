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«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскВ Челябинске планируют построить современный дом-интернат для престарелых
21 ноября 201917:45

В Челябинске планируют построить современный дом-интернат для престарелых

В областном центре хотят построить дом престарелых, отвечающий всем европейским стандартам.

По словам первого вице-губернатора Ирины Гехт, в следующем году регион планирует принять участие в федеральной программе по строительству современного дома-интерната для престарелых. Разработано четыре проекта пансионата, отвечающего всем европейским стандартам. Это будут здания невысокой этажности с комфортным размещением некоридорного типа, отметила Ирина Гехт. Сейчас власти присматривают участок в Челябинске.

Также она рассказала о судьбе бывших постояльцев пансионата «Золотая осень», которых экстренно госпитализировали в середине ноября. Всем пенсионерам нашли места в госучреждениях для престарелых. На этой неделе для родственников бывших постояльцев пансионата открыли горячую линию.

14 ноября из дома для престарелых «Золотая осень» на улице Енисейской экстренно госпитализировали 54 человек. Выяснилось, что в доме престарелых не соблюдали санитарные правила и практически не оказывали постояльцам медпомощь. Возбуждено уголовное дело.

Фото с сайта gubernator74.ru

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

21.11.2019 г.

В Челябинске планируют построить современный дом-интернат для престарелых

В Челябинске планируют построить современный дом-интернат для престарелых

В Челябинске планируют построить современный дом-интернат для престарелых

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