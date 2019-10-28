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28 октября 201918:11

В Челябинске пес-донор из Росгвардии спас 10 собак

Челябинский пес из ОМОНа уже шесть лет помогает своей кровью другим служебным собакам.

Немецкая овчарка по кличке Фугас служит с кинологами в транспортном ОМОН и ежедневно обследует вокзал и аэропорт. Она уже шесть лет делится кровью с другими животными. Хозяйка пса, сотрудник кинологической службы Росгвардии Анна Андреевская, пояснила, что служебные собаки как никто другой подходят для донорства - они здоровы и регулярно проходят ветеринарный контроль.

Сейчас ее овчарке восемь с половиной лет, за последние шесть лет ее кровь перелили десяти собакам. Один из последних спасенных Фугасом сослуживцев — хаски по кличке Юта, которая тяжело заболела из-за укуса клеща.

Фото: пресс-служба Росгвардии

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

28.10.2019 г.

В Челябинске пес-донор из Росгвардии спас 10 собак

В Челябинске пес-донор из Росгвардии спас 10 собак

Челябинский пес из ОМОНа уже шесть лет помогает своей кровью другим служебным собакам

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