В Челябинске перед Новым годом смонтируют праздничную иллюминацию, как в Санкт-Петербурге

Челябинцы в декабре увидят световые шоу на улицах города.

О том, как украсят южноуральскую столицу к празднику, в программе «Разворот» на «Челябинском эхе» рассказал вице-мэр Сергей Авдеев.

«В этом году будет праздничная иллюминация, которая есть только в одном городе — в Санкт-Петербурге. Такая же будет смонтирована в Челябинске — в центральной части Кировки. И будет дополнительно смонтирована иллюминация, которая была в 2017 и 2018 годах. В этом году от самого начала — от входных ворот на Кировку — и до площади Ярославского все будет в иллюминации», — пообещал заместитель главы города.

Сергей Авдеев добавил, что также запланировано проведение фестиваля «Южноуральское сияние». Сейчас идет работа над его концепцией. Мероприятие будет проходить в период с 25 по 31 декабря. Оно подразумевает, в частности, организацию световых шоу.

Фото с сайта cheladmin.ru

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