В Челябинске парень застрял в окне храма, который пытался ограбить

24-летнего жителя Троицка задержали при попытке ограбить храм Александра Невского.

Молодой человек проник в храм Алексадра Невского в ночь на субботу, 23 ноября, через окно, отогнув решетку. Грабитель вскрыл два ящика с пожертвованиями, забрал оттуда деньги. На место прибыли сотрудники охранного предприятия «Витязь».

«Когда парень осознал, что все пути к выходу уже перекрыты, он попытался вылезти через то же окно, решетку которого он отогнул.

Волнение и испуг овладели нарушителем: он не смог с такой же ловкостью выскочить через небольшое отверстие и попросту застрял в нем», — сообщили в пресс-службе охранного предприятия.

Молодого человека доставили в отдел полиции Центрального района.

Фото: Охранное предприятие "Витязь" / vk.com

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