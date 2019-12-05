В Челябинске откроют движение по дороге рядом с Успенским кладбищем

Движение по улице Мастеровой будет организовано по временной схеме.

Движение транспорта со стороны Свердловского тракта по улице Мастеровой откроют в пятницу, 6 декабря. Оно будет организовано по временной схеме, согласованной с управлением ГИБДД по Челябинску.

Завершить работы по реконструкции участка дороги планируют во второй половине года, сообщили в пресс-службе городской администрации. Движение по улице Мастеровой закрыли в сентябре для ремонта проезжей части.

Фото с сайта cheladmin.ru

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