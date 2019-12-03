В Челябинске определили трех основных претендентов на пост главного архитектора

В кадровый резерв для замещения должности главного архитектора Челябинска включили трех специалистов.

Ими стали челябинцы Павел Крутолапов, Кирилл Кугаевский и Владимир Спиридонов из Екатеринбурга. Имена и фамилии в алфавитном порядке перечислил пресс-секретарь мэрии Владимир Сафонов. Список он опубликовал в телеграм-канале.

Конкурсная комиссия во главе с руководителем Союза архитекторов России Николаем Шумаковым во вторник, 3 декабря, провела очные собеседования с кандидатами. Всего их допустили 10, однако один из претедентов, Владимир Зеленко не приехал в Челябинск из Санкт-Петербурга.

В общей сложности на участие в конкурсе было подано 16 заявок, после первого этапа шесть человек отсеяли, в том числе к индивидуальным собеседованиям не допустили лидера движения «Челябинский урбанист» Льва Владова.

Сейчас пост главного архитектора Челябинска занимает Николай Ющенко. В этом качестве он работает уже более 15 лет. В данный момент главный архитектор является зампредом горкомитета по градостроительству. Ранее Наталья Котова сообщала, что возможные увольнения и назначения произойдут не раньше середины декабря, когда депутаты гордумы утвердят новую структуру администрации. Мэр также утверждала, что ответственный за облик Челябинска чиновник должен быть в прямом подчинении главы города.

Фото: Наиль Фаттахов / Znak.com

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