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«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскВ Челябинске определили трех основных претендентов на пост главного архитектора
03 декабря 201917:50

В Челябинске определили трех основных претендентов на пост главного архитектора

В кадровый резерв для замещения должности главного архитектора Челябинска включили трех специалистов.

Ими стали челябинцы Павел Крутолапов, Кирилл Кугаевский и Владимир Спиридонов из Екатеринбурга. Имена и фамилии в алфавитном порядке перечислил пресс-секретарь мэрии Владимир Сафонов. Список он опубликовал в телеграм-канале.

Конкурсная комиссия во главе с руководителем Союза архитекторов России Николаем Шумаковым во вторник, 3 декабря, провела очные собеседования с кандидатами. Всего их допустили 10, однако один из претедентов, Владимир Зеленко не приехал в Челябинск из Санкт-Петербурга.

В общей сложности на участие в конкурсе было подано 16 заявок, после первого этапа шесть человек отсеяли, в том числе к индивидуальным собеседованиям не допустили лидера движения «Челябинский урбанист» Льва Владова.

Сейчас пост главного архитектора Челябинска занимает Николай Ющенко. В этом качестве он работает уже более 15 лет. В данный момент главный архитектор является зампредом горкомитета по градостроительству. Ранее Наталья Котова сообщала, что возможные увольнения и назначения произойдут не раньше середины декабря, когда депутаты гордумы утвердят новую структуру администрации. Мэр также утверждала, что ответственный за облик Челябинска чиновник должен быть в прямом подчинении главы города.

Фото: Наиль Фаттахов / Znak.com

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

03.12.2019 г.

В Челябинске определили трех основных претендентов на пост главного архитектора

В Челябинске определили трех основных претендентов на пост главного архитектора

В кадровый резерв для замещения должности главного архитектора Челябинска включили трех специалистов

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