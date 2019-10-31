В Челябинске ограничили движение грузовиков из-за снегопада

На дороги Челябинска из-за снега вывели дополнительные экипажи ДПС.

Сотрудники ГИБДД Челябинска перешли на усиленный режим работы. На дороги вывели дополнительные экипажи ДПС, в том числе они сопровождают снегоуборочную технику. На некоторых улицах находятся регулировщики. Созданы условия для оперативного выезда экипажей к местам ДТП. Наряды ДПС также дежурят на въездах в город. В Челябинске ограничили движение грузового транспорта — это сделали для того, чтобы исключить помехи при расчистке снега. Водителей просят не оставлять машины там, где они могут помешать уборке.

Дополнительные экипажи ДПС работают и на загородных трассах. Они регулируют транспортные потоки, помогают дорожным службам и водителям, которые оказались в затруднительной ситуации. Отменены все организованные детские перевозки, в том числе 13 сопровождений автобусов сотрудниками ГИБДД.

Автомобилистов просят быть предельно внимательными и снижать скоростной режим. Пешеходам рекомендуют оснастить одежду световозвращающими элементами, сообщили в пресс-службе управления МВД России по Челябинской области.

Как говорится в сообщении на сайте городской администрации, на дорогах Челябинска работает 10 колонн снегоуборочной техники.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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