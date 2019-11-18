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«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскВ Челябинске начали восстанавливать граффити на торце дома, закрашенное рекламной фирмой
18 ноября 201910:52

В Челябинске начали восстанавливать граффити на торце дома, закрашенное рекламной фирмой

Уничтоженное рекламщиками граффити в центре Челябинска нарисуют заново.

Реставрировать рисунок взялись художники из ассоциации Graffitti Russia. Отмывать слой краски со стены начали днем в воскресенье, 17 ноября. Чтобы полностью восстановить граффити, потребуется порядка двух недель, художникам пришлось обратиться к услугам клининговой компании.

Изображение девушки с караваем на торце дома на Труда, 161 просуществовало всего неделю после создания — 15 ноября его закрасили по инициативе рекламного агентства МЕТRO. Художники подали на фирму в суд, также направили заявление в полицию.

Фото: Дмитрий Кольцо / vk.com

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

18.11.2019 г.

В Челябинске начали восстанавливать граффити на торце дома, закрашенное рекламной фирмой

В Челябинске начали восстанавливать граффити на торце дома, закрашенное рекламной фирмой

Уничтоженное рекламщиками граффити в центре Челябинска нарисуют заново

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