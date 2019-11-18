В Челябинске начали восстанавливать граффити на торце дома, закрашенное рекламной фирмой

Лента новостей
-
Фанаты «Трактора» объявили бойкот клубу и попросили уволить гендиректора Бориса Видгофа18.11 11:37
-
На конкурс на должность главного архитектора Челябинска не поступило ни одной заявки18.11 11:05
-
В «Тракторе» уход фанатов с матча с «Автомобилистом» объяснили конфликтом сотрудников клуба18.11 10:55
-
В Челябинске начали восстанавливать граффити на торце дома, закрашенное рекламной фирмой18.11 10:52
-
Три четверти опрошенных челябинцев высказались за перенос автовокзала у «Юности»18.11 10:21