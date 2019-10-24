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«Эхо Москвы» в Челябинске
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24 октября 201911:02

В Челябинске начали укладывать асфальт на улице Чайковского

В администрации Челябинска рассказали, где в четверг, 24 октября, будут идти дорожные работы.

При благоприятных погодных условиях работники продолжат укладывать асфальт на улицах Труда, Сони Кривой и Троицком тракте. Также дорожники приступили к асфальтированию улицы Чайковского. На участке Сони Кривой от Воровского до Красной будут наносить разметку. На улице Горького на отрезке от проспекта Ленина до Первой Пятилетки дорожники планируют срезать старое покрытие.

Кроме того, рабочие начнут подготовку к укладке асфальта на Дзержинского от Гагарина до Машиностроителей. На улице Новороссийская дорожники обновят дорожное покрытие на участке от 5-й Электровозной до Гагарина.

Водителей просят соблюдать ПДД и заранее планировать маршрут с учетом ограничений.

Фото с сайта cheladmin.ru

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

24.10.2019 г.

В Челябинске начали укладывать асфальт на улице Чайковского

В Челябинске начали укладывать асфальт на улице Чайковского

В администрации Челябинска рассказали, где в четверг, 24 октября, будут идти дорожные работы

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