В Челябинске начали судить инвалида за подстрекательство к терроризму

Суд начал рассмотрение уголовного дела челябинца, обвиняемого в связях с террористами.

Слушание началось во вторник, 19 ноября. Амиру Гилязову вменяют участие в запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир» и публичные призывы к терроризму. «Путинский режим будет судить меня, приходите посмотреть на этот цирк», — написал он у себя в Facebook.

46-летний мусульманский проповедник Амир Гилязов является инвалидом I группы. Он с детства страдает тяжелым генетическим заболеванием, из-за которого не может передвигаться самостоятельно. По информации ФСБ, челябинец в интернете вербовал людей в террористическую организацию. В октябре 2018 года мужчину на два месяца поместили в следственный изолятор.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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