В Челябинске начали формировать новый состав Общественной палаты

Председатель гордумы Андрей Шмидт во вторник, 19 ноября, представил список из первых девяти членов Общественной палаты Челябинска.

В перечень вошли почетный член «Ассамблеи народов Челябинской области» Равиль Гибадуллин, предприниматели Павел Камнев и Геннадий Сапрыкин, директор ГТРК «Южный Урал» Евгения Дмитриенко и руководитель федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Олег Лукин.

Также в списке общественница Татьяна Кузнецова, театральный деятель Роза Орлова, директор дворца пионеров и школьников имени Крупской Юлия Смирнова и секретарь челябинской епархии, настоятель Свято-Троицкого храма Игорь Шестаков, сообщили в пресс-службе гордумы.

Кроме того, девять человек должна предложить глава Челябинска Наталья Котова. После этого 18 избранных членов палаты выберут еще девять человек.

Фото с сайта www.chelduma.ru

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