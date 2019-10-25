В Челябинске на углу Труда — Цвиллинга собираются строить гостиницу

Проект гостиницы возле оперного театра в Челябинске отправили с публичных слушаний на доработку.

Слушания по проекту состоялись в Доме архитектора в четверг, 24 октября. На углу улиц Труда и Цвиллинга планируют построить разновысотное здание — со стороны Труда оно будет в шесть, а на Цвиллинга — в два этажа. Максимальная высота гостиницы составит 18 метров.

Против такого решения выступил краевед Юрий Латышев — по его мнению, здание нужно занизить, иначе оно будет слишком выделяться на фоне окружающих построек. Позднее он пояснил «Челябинскому эху», что не против подобного строительства в принципе, но только при условии, что будет сохраняться сложившаяся исторически малоэтажность.

«Я не говорю, что там ничего не надо строить, пожалуйста, можно строить, но подойти надо очень разумно. У нас всего четыре улицы — Васенко, Елькина, Кирова и Цвиллинга, где сохранился цельный массив исторической застройки, которая более-менее в хорошем состоянии. Поэтому хотелось бы что-то интересное там увидеть. При этом даже необязательно придерживаться стилистики «под старину», но оно должно вписаться туда», — прокомментировал Юрий Латышев.

В итоге проект гостиницы не прошел публичные слушания — его направили на рассмотрение профильной комиссии городской думы. Объектом занимается компания сына бывшего вице-губернатора Владимира Дятлова — Юрий Латышев рассказал, что до конца 2000-х на углу Труда — Цвиллинга стоял последний в Челябинске дом постройки XVIII века, который незаконно снесли.

Полное уничтожение грозило и соседнему объекту — дому купца Кузнецова на Труда, 97. В 2014 году начавшийся слом здания лично остановил министр культуры Алексей Бетехтин, с тех пор судьба постройки оставалась неопределенной. На слушаниях застройщик пообещал вернуть историческому зданию первоначальный вид.

Фото с сайта cheladmin.ru

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