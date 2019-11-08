В Челябинске на четыре дня ограничат движение по мосту на Троицком тракте

Челябинцев предупредили об ограничении движения по мосту на пересечении улицы Дарвина и Троицкого тракта.

Ограничение введут из-за работ по монтажу балок на строящемся путепроводе через железнодорожные пути, сообщили в пресс-службе мэрии. Оно будет действовать с пятницы, 8 ноября, до понедельника с 12:00 до 17:00.

Раз в час примерно на 20 минут движение будут закрывать полностью, чтобы рабочие могли выгрузить балки. Водителей просят заранее планировать свой маршрут и по возможности объезжать участок в указанное время.

Фото с сайта cheladmin.ru

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