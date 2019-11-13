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«Эхо Москвы» в Челябинске
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13 ноября 201910:46

В Челябинске из-за снегопада ограничат движение большегрузов

На дороги Челябинска выведут дополнительные экипажи ГИБДД.

Ограничить въезд грузовиков в Челябинск планируют в среду, 13 ноября, из-за снегопада. Кроме того, фуры будут исключать из транспортного потока на городских магистралях.

В условиях снегопада передвижение тяжеловесной и специальной техники представляет опасность и может привести к ДТП с тяжелыми последствиями, отметили в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска. Для борьбы с заторами на дороги выведут дополнительные экипажи ГИБДД.

Фото с сайта 74.мвд.рф

Если у вас есть дополнительная информация к данному сообщению, присылайте ее в редакцию «Челябинского эха». Ждем подробностей, фото- и видеоматериалов. Отправляйте их на электронную почту radio@echochel.ru, в группу во «ВКонтакте», на страницу в Facebook, в Viber — 8-922-755-999-5. Телефон редакции 269-97-76.

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

13.11.2019 г.

В Челябинске из-за снегопада ограничат движение большегрузов

В Челябинске из-за снегопада ограничат движение большегрузов

На дороги Челябинска выведут дополнительные экипажи ГИБДД

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