В Челябинске из-за снегопада ограничат движение большегрузов

На дороги Челябинска выведут дополнительные экипажи ГИБДД.

Ограничить въезд грузовиков в Челябинск планируют в среду, 13 ноября, из-за снегопада. Кроме того, фуры будут исключать из транспортного потока на городских магистралях.

В условиях снегопада передвижение тяжеловесной и специальной техники представляет опасность и может привести к ДТП с тяжелыми последствиями, отметили в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска. Для борьбы с заторами на дороги выведут дополнительные экипажи ГИБДД.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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