В Челябинске из-за коммунальных ЧП 33 дома останутся без тепла

В Металлургическом районе несколько десятков многоэтажек отключат от отопления.

Как сообщил глава района Сергей Кочетков, причина отключения — аварии на сетях. За прошлую неделю было обнаружено четыре повреждения на водопроводе, более 20 — на тепловых магистралях. Также несколько аварий было на электрических и газовых сетях.

О сроках включения тепла Сергей Кочетков не сообщил.

Между тем в Челябинске в ближайшие часы ожидается резкое похолодание. В ночь на вторник, 19 ноября, температура понизится до -23 градусов.

Фото с сайта pixabay.com

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