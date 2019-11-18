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«Эхо Москвы» в Челябинске
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18 ноября 201915:14

В Челябинске из-за коммунальных ЧП 33 дома останутся без тепла

В Металлургическом районе несколько десятков многоэтажек отключат от отопления.

Как сообщил глава района Сергей Кочетков, причина отключения — аварии на сетях. За прошлую неделю было обнаружено четыре повреждения на водопроводе, более 20 — на тепловых магистралях. Также несколько аварий было на электрических и газовых сетях.

О сроках включения тепла Сергей Кочетков не сообщил.

Между тем в Челябинске в ближайшие часы ожидается резкое похолодание. В ночь на вторник, 19 ноября, температура понизится до -23 градусов.

Фото с сайта pixabay.com

Если у вас есть дополнительная информация к данному сообщению, присылайте ее в редакцию «Челябинского эха». Ждем подробностей, фото- и видеоматериалов. Отправляйте их на электронную почту radio@echochel.ru, в группу во «ВКонтакте», на страницу в Facebook, в Viber — 8-922-755-999-5. Телефон редакции 269-97-76.

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

18.11.2019 г.

В Челябинске из-за коммунальных ЧП 33 дома останутся без тепла

В Челябинске из-за коммунальных ЧП 33 дома останутся без тепла

В Металлургическом районе несколько десятков многоэтажек отключат от отопления

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