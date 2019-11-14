Прямой эфир
M 99.5 УКВ 73.97
Сейчас: «Персонально ваш»
Звонок в эфир:
269-97-78
«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскВ Челябинске хотят обложить дополнительным налогом шиномонтажки в гаражах
14 ноября 201910:52

В Челябинске хотят обложить дополнительным налогом шиномонтажки в гаражах

Депутаты городской думы предложили дифференцировать налоговую ставку за гараж.

Поводом к повышению налога назвали участившиеся случаи нецелевого использования гаражей. Вместо того, чтобы хранить там автомобиль или прочее личное имущество, владельцы открывают там мастерские, шиномонтаж или торговлю. Ведя полноценную коммерческую деятельность, они не платят земельный налог.

Члены комиссии по экономике Челябинской городской думы обсудили возможность повышения ставки для владельцев подобных объектов с 0,5% до 1,5% от кадастровой стоимости. Депутат Сергей Селещук предложил передать полномочия устраивать рейды в гаражных кооперативах на уровень районов.

«Это будет более эффективно, поскольку поступления от земельного налога в районные бюджеты выросли с 3% до 30%. А значит, районы будут заинтересованы в собирании налога на своей территории», — цитирует его пресс-служба гордумы.

Фото с сайта pixabay.com

Если у вас есть дополнительная информация к данному сообщению, присылайте ее в редакцию «Челябинского эха». Ждем подробностей, фото- и видеоматериалов. Отправляйте их на электронную почту radio@echochel.ru, в группу во «ВКонтакте», на страницу в Facebook, в Viber — 8-922-755-999-5. Телефон редакции 269-97-76.

Лента новостей

В раздел новости
Скопировать код для сайта insert

Скопируйте код для вставки в блог

Результат вставки

Радио Эхо Москвы в Челябинске

14.11.2019 г.

В Челябинске хотят обложить дополнительным налогом шиномонтажки в гаражах

В Челябинске хотят обложить дополнительным налогом шиномонтажки в гаражах

Депутаты городской думы предложили дифференцировать налоговую ставку за гараж

читать дальше »

новости и выпуски программ на эту тему:

13 ноября 2019 15:15 Челябинскую область включили в топ-15 регионов по уровню содействия развитию конкуренции
01 ноября 2019 17:36 В Челябинской области с 2020 года предлагают ввести налог для самозанятых
18 октября 2019 13:19 С депутатов гордумы Челябинска собирают по 2 тыс. рублей на подарок Виталию Рыльских
01 октября 2019 13:58 «В Новый год с новым главой»: депутаты гордумы определились с датами конкурса на пост мэра Челябинска
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial