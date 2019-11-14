В Челябинске хотят обложить дополнительным налогом шиномонтажки в гаражах

Депутаты городской думы предложили дифференцировать налоговую ставку за гараж.

Поводом к повышению налога назвали участившиеся случаи нецелевого использования гаражей. Вместо того, чтобы хранить там автомобиль или прочее личное имущество, владельцы открывают там мастерские, шиномонтаж или торговлю. Ведя полноценную коммерческую деятельность, они не платят земельный налог.

Члены комиссии по экономике Челябинской городской думы обсудили возможность повышения ставки для владельцев подобных объектов с 0,5% до 1,5% от кадастровой стоимости. Депутат Сергей Селещук предложил передать полномочия устраивать рейды в гаражных кооперативах на уровень районов.

«Это будет более эффективно, поскольку поступления от земельного налога в районные бюджеты выросли с 3% до 30%. А значит, районы будут заинтересованы в собирании налога на своей территории», — цитирует его пресс-служба гордумы.

Фото с сайта pixabay.com

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