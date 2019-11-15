В Челябинске госпитализировали 54 человека из частного дома престарелых. Возбуждено уголовное дело

Лента новостей
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Чемпионат России по фигурному катанию 2021 года планируют провести в Челябинске15.11 10:54
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В Челябинске госпитализировали 54 человека из частного дома престарелых. Возбуждено уголовное дело15.11 10:44
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Владимир Путин: Кроме Челябинска и Петербурга, саммиты ШОС и БРИКС примут и другие российские города15.11 10:37
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На челябинской телебашне включат фиолетовую подсветку во День недоношенных детей14.11 17:50
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На Южном Урале чиновники создали совет по снижению смертности14.11 17:44