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«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскВ Челябинске госпитализировали 54 человека из частного дома престарелых. Возбуждено уголовное дело
15 ноября 201910:44

В Челябинске госпитализировали 54 человека из частного дома престарелых. Возбуждено уголовное дело

Работу челябинского дома престарелых проверяют силовики.

В четверг, 14 ноября, в пансионат «Золотая осень» на улице Енисейской нагрянули чиновники минсоцотношений и представители прокуратуры и Следственного комитета. В ходе проверки они выявили, что в доме престарелых не соблюдали санитарные правила и практически не оказывали постояльцам медпомощь, из-за чего возникла угроза их жизни и здоровью.

54 человека доставили в больницы, сообщили в пресс-службе минсоца. Правоохранители завели уголовное дело об оказании услуг ненадлежащего качества, сейчас следователи устанавливают причины и обстоятельства ситуации и определяют круг причастных к ней лиц.

Фото с сайта ysia.ru

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