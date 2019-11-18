В Челябинске фасад дома, где закрасили граффити, планируют исключить из списка рекламных мест

Власти Челябинска прокомментировали уничтожение граффити на фасаде дома на улице Труда, 161.

Мэрия намерена исключить фасад дома из перечня мест для размещения рекламы. Врио главы Челябинска Наталья Котова отметила, что компания, которая закрасила граффити, поступила не по-человечески.

«Есть судебное заседание на 26 ноября, где рекламная компания, которая ранее занимала это место, хочет обжаловать наше решение о том, что мы не продлили договор о размещении рекламы на этом объекте. Здесь принимаются решение еще и собственникам жилья, с ними этот вопрос будет обсуждаться. Если граффити восстановят этот объект, мы будем очень рады», — подчеркнула Наталья Котова.

Изображение девушки с караваем на торце дома на Труда, 161 просуществовало всего неделю после создания. В ночь на субботу, 16 ноября, его закрасили по инициативе рекламного агентства МЕТRO. Отмывать слой серой краски со стены начали днем в воскресенье. Художники подали на фирму в суд, направили заявление в полицию и пообещали восстановить граффити.

Фото: Дмитрий Кольцо / vk.com

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