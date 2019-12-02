В Челябинске директора строительной компании будут судить за хищение у дольщиков 252 млн рублей

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Златоуста, который обманул покупателей квартир в двух домах.

Под суд пойдет 48-летний мужчина, которого обвиняют в мошенничестве. Он является директором строительной компании «Возрождение». Ранее житель Златоуста получил разрешение на возведение двух жилых домов, однако завершать стройку не собирался. В период с декабря 2015 по февраль 2018 года он заключил 112 договоров долевого участия. Речь шла о двух домах с квартирами, магазинами, офисами и подземной стоянкой в ЖК «Молодежный». Комплекс расположен в районе пересечения улиц Дзержинского и Копейской в Ленинском районе. С дольщиков, среди которых были физические и юридические лица, застройщик собрал около 252 млн рублей.

Все эти деньги директор компании потратил по своему усмотрению. Обязательства по строительству не выполнил. В ходе расследования уголовного дела на имущество обвиняемого на сумму свыше 58 млн рублей наложен арест.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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