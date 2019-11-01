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«Эхо Москвы» в Челябинске
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01 ноября 201914:09

В Челябинске 4 ноября перекроют движение из-за крестного хода

В Челябинске во время крестного хода будет закрыто движение транспорта по Свердловскому проспекту и прилегающим улицам.

Крестный ход, посвященный Дню народного единства, начнется в 11:00 в понедельник, 4 ноября. Верующие пройдут от Свято-Симеоновского кафедрального собора до храма Александра Невского на Алом поле.

Из-за шествия с 10:00 до 12:10 будет закрыто движение транспорта на Свердловском проспекте от улицы Калинина до Ленина, сообщили в пресс-службе городской администрации. Также автомобили и автобусы не смогут проехать по Каслинской в районе пересечения с Работниц и по перекрестку Калинина — Кыштымская. Челябинцев просят учитывать ограничения и заранее планировать маршрут.

Фото с сайта mitropolia74.ru

Если у вас есть дополнительная информация к данному сообщению, присылайте ее в редакцию «Челябинского эха». Ждем подробностей, фото- и видеоматериалов. Отправляйте их на электронную почту radio@echochel.ru, в группу во «ВКонтакте», на страницу в Facebook, в Viber — 8-922-755-999-5. Телефон редакции 269-97-76.

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

01.11.2019 г.

В Челябинске 4 ноября перекроют движение из-за крестного хода

В Челябинске 4 ноября перекроют движение из-за крестного хода

В Челябинске во время крестного хода будет закрыто движение транспорта по Свердловскому проспекту и прилегающим улицам

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