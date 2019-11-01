В Челябинске 4 ноября перекроют движение из-за крестного хода

Лента новостей
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«Серьезный внутренний стержень»: Маргарита Павлова — о кандидатуре Антона Шарпилова на пост омбудсмена01.11 14:46
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В Челябинске 4 ноября перекроют движение из-за крестного хода01.11 14:09
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«Плывешь и видишь сосны»: как фитнес-клуб в Челябинске добился ощущения присутствия в Альпах01.11 13:28
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Бывшего главврача магнитогорской поликлиники осудили за хищение свыше 4,5 млн рублей01.11 13:20
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Алексей Текслер выдвинул на пост регионального омбудсмена главу поискового движения01.11 13:17