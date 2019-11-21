В Челябинск в конце недели приедет Дед Мороз

Всероссийский Дед Мороз продолжает предновогоднее путешествие по стране.

Дед Мороз приедет в Челябинск на выходных. В воскресенье, 24 ноября, он устроит праздник для жителей города. Мероприятие пройдет в парке имени Гагарина. Праздник начнется в 14:00. Также во время визита в Челябинск Дед Мороз исполнит желания многодетных и малообеспеченных семей.

Предновогоднее путешествие по России стартовало 9 ноября в Красноярске. До конца года Дед Мороз посетит 28 городов.

Фото с сайта cheladmin.ru

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