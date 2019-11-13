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«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскВ Челябинск привезли найденный в Аргаяше дореволюционный «столыпинский вагон»
13 ноября 201910:27

В Челябинск привезли найденный в Аргаяше дореволюционный «столыпинский вагон»

Музей Южно-Уральской железной дороги пополнили экспонатом начала ХХ века.

Деревянный пассажирский двухосный вагон доставили в Челябинск во вторник, 12 ноября. Как сообщили в пресс-службе ЮУЖД, такие вагоны с 1908 года строили специально для крестьян, переезжавших из центра страны в Сибирь. Челябинск на этом пути был крупнейшим перевалочным пунктом. По имени инициатора переселений, премьера Петра Столыпина, вагоны прозвали «столыпинскими».

Привезенный в Челябинск вагон построили на заводе в Киеве в 1913 году. Первоначально в нем также возили крестьян в Сибирь, после революции его задействовали на пригородных линиях Южного Урала.

После списания вагон служил на Аргаяшской ТЭЦ в качестве передвижного склада. Оттуда его передали Южно-Уральской железной дороге, раритет установили в музее подвижного состава ЮУЖД. Вагон отреставрируют, снаружи его покрасят в соответствующий первоначальному облику зеленый цвет.

Фото: ЖД FM / vk.com

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

13.11.2019 г.

В Челябинск привезли найденный в Аргаяше дореволюционный «столыпинский вагон»

В Челябинск привезли найденный в Аргаяше дореволюционный «столыпинский вагон»

Музей Южно-Уральской железной дороги пополнили экспонатом начала ХХ века

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