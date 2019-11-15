В Чебаркуле солдат-срочник лишился глаза

В Челябинской области военнослужащего по призыву госпитализировали с тяжелыми травмами.

Все произошло в конце октября в танковой дивизии, расположенной в Чебаркуле. Рядовой срочной службы 33 отдельного батальона связи Фаридун Авазов 30 числа поступил в окружной военно-клинический госпиталь в Екатеринбурге. Выписку из медкарты солдата опубликовали в сообществе «Свободный Миасс» во «ВКонтакте».

Согласно документу, у него диагностировали тяжелую контузию, разрыв сфинктера зрачка, гифому и гемофтальм левого глаза. Это говорит о том, что срочник фактически лишился одного глаза, утверждают в сообществе. Причина, по которой он получил травму, не уточняется — ей мог стать как взрыв боеприпаса, так и сильный удар. Пользователи в комментариях предположили, что солдата могли избить. На данный момент о его состоянии ничего не известно.

Фото с сайта prooren.ru

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