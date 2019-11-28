В Чебаркуле мать и дочь скончались с разницей в несколько дней после лечения в одной больнице

Следователи возбудили уголовные дела после смерти матери и дочери, которые лечились в чебаркульской больнице.

49-летняя Светлана Коркина работала в лаборатории миасской больницы, пишет 74.ru. В середине апреля 2018 года у нее поднялась высокая температура, появился кашель. Врач поставил женщине диагноз «ОРВИ». Позже состояние Светланы Коркиной ухудшилось, ее экстренно доставили в областную больницу в Чебаркуле. Через несколько часов она умерла.

В заключении о смерти врачи написали, что у пациентки была эмболия — закупорка одного из сосудов. В выписке, по словам матери Светланы Коркиной, причиной смерти указали пневмонию. Однако женщина считает, что ее дочь умерла из-за действий врачей. «В заключении о смерти написали, что на губах выступила розовая пена. Уже позже мне пояснили, что врач, вероятно, проткнул ей какие-то сосуды в легких», — цитирует сайт женщину.

24-летняя дочь Светланы Коркиной в момент смерти матери была в командировке. Она вернулась в Чебаркуль, остановилась в квартире бабушки и заболела через несколько дней. Девушку привезли в чебаркульскую больницу. Она впала в кому. В крайне тяжелом состоянии девушку доставили в челябинскую областную больницу, где через неделю она скончалась. Патологоанатом заключил, что смерть наступила из-за септического шока и пневмонии.

В Фонде обязательного медстрахования провели оценку качества оказания помощи, дефектов не нашли. «Лишь то, что врачи прокололи ей крупный сосуд бедренной артерии, когда ставили капельницу, и она потеряла четыре литра крови. В экспертизе написали, что было воспаление, где катетер ставился», — приводит издание слова бабушки умершей.

Следователи возбудили уголовные дела по факту смерти Светланы Коркиной и ее дочери. Действия медиков квалифицировали по статье о причинении смерти по неосторожности. В следственном отделе СК по Чебаркулю 74.ru сообщили, что сейчас идут расследования, формируется комиссия для проведения судмедэкспертизы.

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