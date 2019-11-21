В Чебаркуле готовят пункты временного размещения для замерзающих жителей военного городка

В чебаркульском военном городке ввели режим повышенной готовности из-за последствий коммунальной аварии.

На данный момент аварийно-восстановительные работы на сетях продолжаются, тепла в домах нет уже пятый день — с 17 ноября. В минстрое области рассказали о принятых срочных мерах помощи населению. В подъездах и подвалах домов установили тепловые пушки, чтобы исключить повреждение труб из-за морозов, населению выделили несколько десятков отопительных приборов. Приведены в готовность пять пунктов временного размещения на 210 человек и две дизельные электростанции. МЧС объявило в городке режим повышенной готовности.

Утром в четверг, 21 ноября, в Чебаркуль выехал губернатор Алексей Текслер. Ранее в городке работали представители минстроя. По их данным, прорыв произошел из-за ветхости коммуникаций, замена которых проходит сейчас. Активисты Народного фронта обратились в прокуратуру с просьбой выяснить, почему нельзя было поменять старые трубы летом.

Фото с сайта onf.ru

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