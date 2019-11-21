Прямой эфир
M 99.5 УКВ 73.97
Сейчас: «Персонально ваш»
Звонок в эфир:
269-97-78
«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскВ Чебаркуле готовят пункты временного размещения для замерзающих жителей военного городка
21 ноября 201912:05

В Чебаркуле готовят пункты временного размещения для замерзающих жителей военного городка

В чебаркульском военном городке ввели режим повышенной готовности из-за последствий коммунальной аварии.

На данный момент аварийно-восстановительные работы на сетях продолжаются, тепла в домах нет уже пятый день — с 17 ноября. В минстрое области рассказали о принятых срочных мерах помощи населению. В подъездах и подвалах домов установили тепловые пушки, чтобы исключить повреждение труб из-за морозов, населению выделили несколько десятков отопительных приборов. Приведены в готовность пять пунктов временного размещения на 210 человек и две дизельные электростанции. МЧС объявило в городке режим повышенной готовности.

Утром в четверг, 21 ноября, в Чебаркуль выехал губернатор Алексей Текслер. Ранее в городке работали представители минстроя. По их данным, прорыв произошел из-за ветхости коммуникаций, замена которых проходит сейчас. Активисты Народного фронта обратились в прокуратуру с просьбой выяснить, почему нельзя было поменять старые трубы летом.

Фото с сайта onf.ru

Если у вас есть дополнительная информация к данному сообщению, присылайте ее в редакцию «Челябинского эха». Ждем подробностей, фото- и видеоматериалов. Отправляйте их на электронную почту radio@echochel.ru, в группу во «ВКонтакте», на страницу в Facebook, в Viber — 8-922-755-999-5. Телефон редакции 269-97-76.

Лента новостей

В раздел новости
Скопировать код для сайта insert

Скопируйте код для вставки в блог

Результат вставки

Радио Эхо Москвы в Челябинске

21.11.2019 г.

В Чебаркуле готовят пункты временного размещения для замерзающих жителей военного городка

В Чебаркуле готовят пункты временного размещения для замерзающих жителей военного городка

В чебаркульском военном городке ввели режим повышенной готовности из-за последствий коммунальной аварии

читать дальше »

новости и выпуски программ на эту тему:

21 ноября 2019 10:07 Алексей Текслер выехал в военный городок в Чебаркуле, где без отопления остаются тысячи людей
20 ноября 2019 17:37 В Металлургическом районе устраняют аварию, из-за которой остались без тепла 15 домов
20 ноября 2019 13:53 Прокуратура подключилась к ситуации в чебаркульском военном городке, где замерзают 13 тыс. человек
20 ноября 2019 12:15 Командование заявило, что пропавший в Чебаркуле контрактник ушел в отпуск
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial