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Эхо Москвы в Челябинске
12 августа 201914:52

В больнице умерла дочь челябинки, погибшей в ДТП с автобусом на трассе Новороссийск— Керчь

Увеличилось число жертв аварии, в которой 7 августа погибли трое уроженцев Челябинска

Как сообщает anapa-ch.ru, 4-летняя девочка скончалась в понедельник, 12 августа. В момент аварии мать закрыла ее собой, а сама погибла на месте ДТП.

Женщина в последние несколько лет жила в Анапе, до этого — в Челябинске.

В аварии 7 августа погибли еще два человека — 9-летняя девочка и 17-летний подросток. Они с родителями жили в Московской области, куда также несколько лет назад перебрались из Челябинска. Все жертвы ДТП ехали в автомобиле Volkswagen Touareg.

Автокатастрофа произошла в среду, 7 августа, на трассе Новороссийск-Керчь. Там столкнулись автобус Hyundai c туристами и автомобиль Volkswagen Touareg, после чего обе машины упали в обрыв.  Трое погибших уроженцев Челябинской области находились во внедорожнике, в автобусе ехали двое жителей Озерска. Установлено, что ДТП спровоцировал водитель автобуса, который не выбрал безопасную дистанцию, его задержали полицейские.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

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