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ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскВ аэропорту Челябинска установили бюст Игоря Курчатова
12 ноября 201910:25

В аэропорту Челябинска установили бюст Игоря Курчатова

В челябинском аэропорту, названном именем Игоря Курчатова, воздвигли памятник знаменитому физику.

Бронзовый бюст Игоря Курчатова работы краснодарского скульптора Михаила Сердюкова установили в понедельник, 11 ноября, возле строящегося терминала внутренних линий. Ожидается, что после завершения объекта внутри поставят еще один такой же.

Имя физика-ядерщика, создателя советской атомной бомбы и уроженца Южного Урала Игоря Курчатова челябинский аэропорт получил в ноябре 2018 года, по итогам конкурса «Великие имена России». Кроме бюстов, память ученого также увековечат и на самом здании. Сейчас рабочие завершают монтаж букв его имени на фасаде.

Фото: vk.com/cekport, vk.com/airport74

Если у вас есть дополнительная информация к данному сообщению, присылайте ее в редакцию «Челябинского эха». Ждем подробностей, фото- и видеоматериалов. Отправляйте их на электронную почту radio@echochel.ru, в группу во «ВКонтакте», на страницу в Facebook, в Viber — 8-922-755-999-5. Телефон редакции 269-97-76.

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

12.11.2019 г.

В аэропорту Челябинска установили бюст Игоря Курчатова

В аэропорту Челябинска установили бюст Игоря Курчатова

В челябинском аэропорту, названном именем Игоря Курчатова, воздвигли памятник знаменитому физику

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