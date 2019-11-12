В аэропорту Челябинска установили бюст Игоря Курчатова

В челябинском аэропорту, названном именем Игоря Курчатова, воздвигли памятник знаменитому физику.

Бронзовый бюст Игоря Курчатова работы краснодарского скульптора Михаила Сердюкова установили в понедельник, 11 ноября, возле строящегося терминала внутренних линий. Ожидается, что после завершения объекта внутри поставят еще один такой же.

Имя физика-ядерщика, создателя советской атомной бомбы и уроженца Южного Урала Игоря Курчатова челябинский аэропорт получил в ноябре 2018 года, по итогам конкурса «Великие имена России». Кроме бюстов, память ученого также увековечат и на самом здании. Сейчас рабочие завершают монтаж букв его имени на фасаде.

Фото: vk.com/cekport, vk.com/airport74

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