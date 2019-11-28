В администрации Челябинска заявили, что парковка у молодежного театра — незаконная

В мэрии напомнили, что парковка возле молодежного театра запрещена.

Такая информация содержится в ответе комитета по управлению имуществом и земельным отношениям на запрос активиста «Гражданского патруля». Представитель движения поинтересовался насчет законности парковки у здания молодежного театра на площади Революции.

Сотрудники управления дорожного хозяйства провели проверку и установили, что въезд на указанную территорию ограничен. На участке находятся запрещающие знаки. Кроме того, со стороны улицы Воровского нанесена сплошная линия. Таким образом, парковку автомобилей у театра признали незаконной.

В ответе говорится, что контроль за нарушениями осуществляет управление ГИБДД по Челябинску. «Интересно, а почему там по факту парковка и администрация с ГИБДД не предпринимают меры?», — написали в группе «Гражданский патруль | Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». Один из жителей города в комментариях отметил, что регулярно замечает сотрудников ГИБДД, которые паркуют автомобили перед входом в театр.

Скриншот с сайта google.ru/maps

Если у вас есть дополнительная информация к данному сообщению, присылайте ее в редакцию «Челябинского эха». Ждем подробностей, фото- и видеоматериалов. Отправляйте их на электронную почту radio@echochel.ru, в группу во «ВКонтакте», на страницу в Facebook, в Viber — 8-922-755-999-5. Телефон редакции 269-97-76.