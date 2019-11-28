Прямой эфир
M 99.5 УКВ 73.97
Сейчас: «Персонально ваш»
Звонок в эфир:
269-97-78
«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскВ администрации Челябинска заявили, что парковка у молодежного театра — незаконная
28 ноября 201916:03

В администрации Челябинска заявили, что парковка у молодежного театра — незаконная

В мэрии напомнили, что парковка возле молодежного театра запрещена.

Такая информация содержится в ответе комитета по управлению имуществом и земельным отношениям на запрос активиста «Гражданского патруля». Представитель движения поинтересовался насчет законности парковки у здания молодежного театра на площади Революции.

Сотрудники управления дорожного хозяйства провели проверку и установили, что въезд на указанную территорию ограничен. На участке находятся запрещающие знаки. Кроме того, со стороны улицы Воровского нанесена сплошная линия. Таким образом, парковку автомобилей у театра признали незаконной.

В ответе говорится, что контроль за нарушениями осуществляет управление ГИБДД по Челябинску. «Интересно, а почему там по факту парковка и администрация с ГИБДД не предпринимают меры?», — написали в группе «Гражданский патруль | Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». Один из жителей города в комментариях отметил, что регулярно замечает сотрудников ГИБДД, которые паркуют автомобили перед входом в театр.

Скриншот с сайта google.ru/maps

Если у вас есть дополнительная информация к данному сообщению, присылайте ее в редакцию «Челябинского эха». Ждем подробностей, фото- и видеоматериалов. Отправляйте их на электронную почту radio@echochel.ru, в группу во «ВКонтакте», на страницу в Facebook, в Viber — 8-922-755-999-5. Телефон редакции 269-97-76.

Лента новостей

В раздел новости
Скопировать код для сайта insert

Скопируйте код для вставки в блог

Результат вставки

Радио Эхо Москвы в Челябинске

28.11.2019 г.

В администрации Челябинска заявили, что парковка у молодежного театра — незаконная

В администрации Челябинска заявили, что парковка у молодежного театра — незаконная

В мэрии напомнили, что парковка возле молодежного театра запрещена

читать дальше »

новости и выпуски программ на эту тему:

29 октября 2019 11:55 Приемку и оплату плохого ремонта памятника Ленину признали халатностью. Возбуждено уголовное дело
25 октября 2019 17:18 Южноуральские полицейские получили более ста автомобилей Skoda Octavia
22 октября 2019 15:51 Аукцион на 20 млн по ремонту трибун у памятника Ленину выиграла компания замминистра строительства
10 октября 2019 18:00 В Челябинской области на начальника отдела ГИБДД завели дело за приказ не штрафовать нарушителя
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial