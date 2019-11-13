Уральский полпред Николай Цуканов предложил обсудить возврат прямых выборов мэров

Полпред президента на Урале призвал подумать над изменением системы местного самоуправления.

Заявления Николай Цуканов сделал в рамках форума «Города России». На заседании совета по вопросам местного самоуправления он предложил сократить количество муниципалитетов путем укрупнения и привел в пример Курганскую область, где процесс уже запущен. При нынешнем делении власти на местах зачастую не в состоянии решать насущные проблемы, уточнил полпред.

Также Николай Цуканов предложил возобновить дискуссию по изменению принципа выборов мэров. «Система вызывает много споров. Сейчас в большинстве случаев главы выбираются представительным органом. В то же время в некоторых мегаполисах сохранились прямые выборы. Идет много споров, хотелось бы послушать, какие есть мнения», — пояснил полномочный представитель президента.

В Челябинске против нынешней системы назначения главы города активно выступают представители оппозиции. По их мнению, мэр, которого не выбрали жители, не отвечает перед ними за свои действия и, соответственно, не может работать эффективно. Местное отделение партии «Яблоко» собирается провести в Челябинске митинг за возврат прямых выборов, он запланирован на 17 ноября.

Фото с сайта gubernator74.ru

Если у вас есть дополнительная информация к данному сообщению, присылайте ее в редакцию «Челябинского эха». Ждем подробностей, фото- и видеоматериалов. Отправляйте их на электронную почту radio@echochel.ru, в группу во «ВКонтакте», на страницу в Facebook, в Viber — 8-922-755-999-5. Телефон редакции 269-97-76.