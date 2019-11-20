Уральский полпред Николай Цуканов откроет в Челябинске кассационный суд

На открытие Седьмого кассационного суда в Челябинске приедет полпред президента в Уральском округе.

В церемонии, которая состоится в среду, 20 ноября, Николай Цуканов будет участвовать вместе с главой Челябинской области Алексеем Текслером. Новая инстанция будет рассматривать жалобы на решения судов регионов Урала. Она расположилась в здании бывшего главпочтамта на Кировке, которое более года перестраивали под нужды суда. Также уральский полпред встретится в Челябинске с представителями студенческих трудовых отрядов Южного Урала.

Фото с сайта ysia.ru

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