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ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскУральский полпред Николай Цуканов откроет в Челябинске кассационный суд
20 ноября 201910:29

Уральский полпред Николай Цуканов откроет в Челябинске кассационный суд

На открытие Седьмого кассационного суда в Челябинске приедет полпред президента в Уральском округе.

В церемонии, которая состоится в среду, 20 ноября, Николай Цуканов будет участвовать вместе с главой Челябинской области Алексеем Текслером. Новая инстанция будет рассматривать жалобы на решения судов регионов Урала. Она расположилась в здании бывшего главпочтамта на Кировке, которое более года перестраивали под нужды суда. Также уральский полпред встретится в Челябинске с представителями студенческих трудовых отрядов Южного Урала.

Фото с сайта ysia.ru

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

20.11.2019 г.

Уральский полпред Николай Цуканов откроет в Челябинске кассационный суд

Уральский полпред Николай Цуканов откроет в Челябинске кассационный суд

На открытие Седьмого кассационного суда в Челябинске приедет полпред президента в Уральском округе

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