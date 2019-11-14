«Уральский диксиленд Игоря Бурко» отметит 50-летний юбилей концертом

В декабре состоится праздничный концерт в честь полувекового юбилея «Уральского диксиленда Игоря Бурко».

Концерт пройдет в зале имени Прокофьева 5 декабря. Ансамбль исполнит старые и новые композиции. В мероприятии примут участие джазовые музыканты из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России.

По словам директора ансамбля Натальи Риккер, исполнители смогут импровизировать, потому что концерт будет проходить в формате джем-сейшна.

«Наши друзья будут в спонтанном порядке выходить на сцену и выступать в роли солистов, друзей и единомышленников. Это придаст даже самым знакомым произведениям в нашем исполнении какой-то совершенно новый звук. Даже у джем-сейшна существует определенная последовательность. У нас есть сценарный план, но при этом есть определенный воздух. Все знают, какая будет исполняться тема, произведение, в каком темпе, в какой тональности она будет звучать. Это не значит, что один из гостей, когда ему захочется что-либо извлечь из себя, какой-то импровизационный фрагмент, не может встроиться в эту музыкальную мозаику. Всегда получается неожиданный результат», — рассказала Наталья Риккер в программе «Разбор полетов» на «Челябинском эхе».

«Уральский диксиленд» был создан в Челябинске в 1969 году. Руководителем коллектива стал джазовый музыкант, трубач Игорь Бурко. В 2018 году музыкант скончался. Сейчас ансамбль носит название «Уральский диксиленд Игоря Бурко».

Фото с сайта www.philarmonia.ru

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