Прямой эфир
M 99.5 УКВ 73.97
Сейчас: «Персонально ваш»
Звонок в эфир:
269-97-78
«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскУголовное дело об изнасиловании воспитанников Лазурненского интерната передали в суд
12 ноября 201910:45

Уголовное дело об изнасиловании воспитанников Лазурненского интерната передали в суд

В суд в ближайшее время поступят материалы уголовного дела по факту изнасилования девяти сирот в детдоме под Челябинском.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу, прокурор утвердил обвинительное заключение, сообщили в пресс-службе СК России. В ближайшее время уголовное дело поступит в суд.

Обвиняемым является житель Челябинской области. По версии следствия, с мая 2015 по август 2017 года он изнасиловал девять воспитанников детдома.
Интернат в поселке Лазурный оказался в центре скандала в феврале 2018 года.

Бывшие воспитанники рассказали приемным родителям, что мужчина, которого они называли «дядей Сережей», отводил их на озеро или в свою квартиру. По словам детей, там южноуралец совершал над ними действия сексуального характера.

Фото с сайта sledcom.ru

Если у вас есть дополнительная информация к данному сообщению, присылайте ее в редакцию «Челябинского эха». Ждем подробностей, фото- и видеоматериалов. Отправляйте их на электронную почту radio@echochel.ru, в группу во «ВКонтакте», на страницу в Facebook, в Viber — 8-922-755-999-5. Телефон редакции 269-97-76.

Лента новостей

В раздел новости
Скопировать код для сайта insert

Скопируйте код для вставки в блог

Результат вставки

Радио Эхо Москвы в Челябинске

12.11.2019 г.

Уголовное дело об изнасиловании воспитанников Лазурненского интерната передали в суд

Уголовное дело об изнасиловании воспитанников Лазурненского интерната передали в суд

В суд в ближайшее время поступят материалы уголовного дела по факту изнасилования девяти сирот в детдоме под Челябинском

читать дальше »

новости и выпуски программ на эту тему:

31 октября 2019 11:43 СК завершил расследование дела об изнасиловании воспитанников Лазурненского интерната
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial