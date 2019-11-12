Уголовное дело об изнасиловании воспитанников Лазурненского интерната передали в суд

В суд в ближайшее время поступят материалы уголовного дела по факту изнасилования девяти сирот в детдоме под Челябинском.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу, прокурор утвердил обвинительное заключение, сообщили в пресс-службе СК России. В ближайшее время уголовное дело поступит в суд.

Обвиняемым является житель Челябинской области. По версии следствия, с мая 2015 по август 2017 года он изнасиловал девять воспитанников детдома.

Интернат в поселке Лазурный оказался в центре скандала в феврале 2018 года.

Бывшие воспитанники рассказали приемным родителям, что мужчина, которого они называли «дядей Сережей», отводил их на озеро или в свою квартиру. По словам детей, там южноуралец совершал над ними действия сексуального характера.

Фото с сайта sledcom.ru

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