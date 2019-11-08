Уголовное дело о челябинском мусорном коллапсе вернули в прокуратуру

Суд обнаружил препятствия к рассмотрению в деле экс-руководителя МУП «Горэкоцентр».

Предварительное слушание состоялось в четверг, 7 ноября, в Советском райсуде Челябинска. Судья подчеркнул, что предъявленное Игорю Галичину обвинение не конкретизировано, и тем самым оказалось нарушено его право на судебную защиту. Уголовное дело постановили вернуть в прокуратуру для устранения недочетов.

Бывшего директора МУП «Горэкоцентр» обвиняют в халатности. Он стал единственным фигурантом разбирательства о причинах мусорного коллапса осени 2018 года — тогда город оказался завален отходами. Ранее сам Игорь Галичин заявлял, что предвидел данную ситуацию и просил городские власти принять меры, однако не получил обратной связи.

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