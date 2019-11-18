УФАС завело дело на миасское кафе из-за рекламы «лучших» бургеров

Миасскую бургерную BRO DA уличили в нарушении рекламного законодательства.

В Челябинское УФАС поступила жалоба на рекламу миасского кафе BRO DA. В ней содержались сведения о том, что заведение предлагает «лучшие бургеры».

Антимонопольная служба установила, что в рекламе есть информация о преимуществах продукции заведения. При этом отсутствует конкретный критерий, по которому идет сравнение. Также нет объективного подтверждения этой информации. В отношении рекламодателя Челябинское УФАС возбудило дело. Его будут рассматривать 4 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото с сайта pixabay.com

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