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«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскУФАС завело дело на миасское кафе из-за рекламы «лучших» бургеров
18 ноября 201915:36

УФАС завело дело на миасское кафе из-за рекламы «лучших» бургеров

Миасскую бургерную BRO DA уличили в нарушении рекламного законодательства.

В Челябинское УФАС поступила жалоба на рекламу миасского кафе BRO DA. В ней содержались сведения о том, что заведение предлагает «лучшие бургеры».

Антимонопольная служба установила, что в рекламе есть информация о преимуществах продукции заведения. При этом отсутствует конкретный критерий, по которому идет сравнение. Также нет объективного подтверждения этой информации. В отношении рекламодателя Челябинское УФАС возбудило дело. Его будут рассматривать 4 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото с сайта pixabay.com

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

18.11.2019 г.

УФАС завело дело на миасское кафе из-за рекламы «лучших» бургеров

УФАС завело дело на миасское кафе из-за рекламы «лучших» бургеров

Миасскую бургерную BRO DA уличили в нарушении рекламного законодательства

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