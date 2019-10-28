Ученые ЮУрГУ хотят разработать возвращаемую ракету, как у Илона Маска

В Москве состоялось заседание совета по повышению конкурентоспособности ведущих вузов страны.

В заседании принял участие губернатор Алексей Текслер — он возглавил команду по защите результатов реализации программы «5-100» в Южно-Уральском госуниверситете. Глава региона напомнил, что ранее совместно с властями Свердловской и Курганской областей вышел с инициативой создать научно-образовательный центр — соответствующих договоренностей удалось достичь летом в рамках выставки «Иннопром».

«Базовое направление работы в ЮУрГУ — ракетно-космическая техника. Я говорил о проекте полностью возвращаемого изделия, как SpaceX Илона Маска, только все ступени возвращаемые, даже спутник», — рассказал Алексей Текслер. Губернатор уточнил, что ранее договорился с Дмитрием Рогозиным о совместной работе с «Роскосмосом» над этим проектом.

Другим ключевым направлением, которое начали развивать в ЮУрГУ, является экология. Глава региона поставил перед вузом задачу развивать системы мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды. Это позволит минимизировать вред от выбросов, снижать их при тех или иных условиях и обстоятельствах. Также в ЮУрГУ активно работают над созданием систем искусственного интеллекта. Данному направлению областное правительство намерено оказать в 2020 году поддержку.

«Технологии искусственного интеллекта – это перспективное направление, в том числе связанное с диверсификацией экономики нашего региона. В этой связи мы уже подписали соглашение о взаимодействии с Ростехом. Оценивая заслуги университета в развитии науки и образования, со следующего года выделяем средства для восстановления системы совместных грантов с Российским фондом фундаментальных исследований», – обозначил Алексей Текслер.

Участники заседания совета проекта «5-100» сформировали рекомендации по господдержке 21 университета, которые включены в программу на 2020 год. При этом вузы были разделены на три группы, в каждую из которых вошло по семь университетов.

Фото с сайта gubernator74.ru

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