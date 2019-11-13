Прямой эфир
M 99.5 УКВ 73.97
Сейчас: «Персонально ваш»
Звонок в эфир:
269-97-78
«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяРазбор полетовНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскУ «Уральского диксиленда Игоря Бурко» юбилей — 50 лет
13 ноября 201916:35

У «Уральского диксиленда Игоря Бурко» юбилей — 50 лет

У «Уральского диксиленда Игоря Бурко» юбилей — 50 лет. В зале им. Прокофьева 5 декабря состоится праздничный концерт. Говорим об этом в среду, 13 ноября, в программе «Разбор полетов» на «Челябинском эхе» и 31 канале.

Гости в студии: директор ансамбля Наталья Риккер, тромбонист Наиль Загидуллин, трубач Иван Пона.

Прямой эфир в 16:35. Программа транслируется на youtube-канале «ЭХО Москвы Челябинск», в соцсетях Facebook и «ВКонтакте».  Телефон прямого эфира — 269 97 78. Пишите также в Viber, наш номер — 8 922 755 9995.

Фото с сайта www.philarmonia.ru

Лента новостей

В раздел новости
Скопировать код для сайта insert

Скопируйте код для вставки в блог

Результат вставки

Радио Эхо Москвы в Челябинске

13.11.2019 г.

У «Уральского диксиленда Игоря Бурко» юбилей — 50 лет

У «Уральского диксиленда Игоря Бурко» юбилей — 50 лет

В зале им. Прокофьева 5 декабря состоится праздничный концерт

читать дальше »

новости и выпуски программ на эту тему:

06 ноября 2019 16:35 История Левушки. Как предотвратить подобные трагедии?
30 октября 2019 15:04 Дети падают из окон, умирают голодной смертью, гибнут на пожарах
16 октября 2019 16:35 Власти разработают план по спасению озер в горной части Челябинской области
10 июля 2019 15:19 Выборы губернатора Челябинской области
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial