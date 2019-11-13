У «Уральского диксиленда Игоря Бурко» юбилей — 50 лет. В зале им. Прокофьева 5 декабря состоится праздничный концерт. Говорим об этом в среду, 13 ноября, в программе «Разбор полетов» на «Челябинском эхе» и 31 канале.

Гости в студии: директор ансамбля Наталья Риккер, тромбонист Наиль Загидуллин, трубач Иван Пона.

Прямой эфир в 16:35. Программа транслируется на youtube-канале «ЭХО Москвы Челябинск», в соцсетях Facebook и «ВКонтакте». Телефон прямого эфира — 269 97 78. Пишите также в Viber, наш номер — 8 922 755 9995.

Фото с сайта www.philarmonia.ru