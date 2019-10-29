У 25 южноуральцев во время бесплатной проверки заподозрили рак кожи

В центре онкологии и ядерной медицины подвели итоги спринт-скрининга меланомы, который на выходных прошел в Челябинске.

Врачи осматривали всех желающих в субботу, 26 октября, и в воскресенье на базе городской поликлиники № 5. Обследование проводили в два этапа. Первый включал в себя полный осмотр кожных покровов и выявление подозрительных образований. Во время второго этапа онкодерматолог проводил более углубленное обследование.

За два дня медики осмотрели 1 тыс. 250 южноуральцев. Тех, у кого нашли подозрения на рак кожи, направили на лечение в онкологический центр. Четырем пациентам поставили клинический диагноз меланома. У семерых обнаружили базальноклеточный рак. Еще у 14 южноуральцев подозрения на меланому.

В 90% случаях причиной заболевания является повышенная инсоляция — избыточное облучение солнечным светом, отметил в беседе с корреспондентом «Челябинского эха» заведующий онкологическим абдоминальным отделением челябинского центра онкологии и ядерной медицины Евгений Манцырев.

«Заболевание достаточно быстро и часто дает метастазы в другие органы. Если мы выявляем меланому на первой или второй стадии, то в такой ситуации мы человека можем вылечить, прооперировать и избавить навсегда от этого заболевания. Это возможно только тогда, когда человек приходит к нам на ранних стадиях. Когда возникает четвертая стадия меланомы, человека вылечить от этой болезни нельзя», — подчеркнул Евгений Манцырев.

В прошлом году в Челябинской области диагноз меланома кожи поставили 250 пациентам.

Фото с сайта virtualbrest.by

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