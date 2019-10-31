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«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскТри четверти опрошенных челябинцев заявили, что не хотят работать
31 октября 201911:49

Три четверти опрошенных челябинцев заявили, что не хотят работать

Портал Зарплата.ру спросил у жителей Челябинска, чем бы они занялись вместо работы.

Большинство опрошенных — 74% — отметили, что предпочли бы никогда не работать и при этом не испытывать нужду в деньгах. Не смог бы обойтись без постоянной занятости лишь каждый четвертый респондент. Около половины участников опроса считают, что действительно когда-нибудь смогут позволить себе бросить работу и жить в удовольствие.

72% респондентов вместо работы отправились бы путешествовать. Среди других популярных вариантов времяпрепровождения — саморазвитие, хобби, благотворительность. 6% заявили, что хотели бы стать блогерами.

Фото с сайта pixabay.com

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

31.10.2019 г.

Три четверти опрошенных челябинцев заявили, что не хотят работать

Три четверти опрошенных челябинцев заявили, что не хотят работать

Портал Зарплата.ру спросил у жителей Челябинска, чем бы они занялись вместо работы

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