Три четверти опрошенных челябинцев заявили, что не хотят работать

Портал Зарплата.ру спросил у жителей Челябинска, чем бы они занялись вместо работы.

Большинство опрошенных — 74% — отметили, что предпочли бы никогда не работать и при этом не испытывать нужду в деньгах. Не смог бы обойтись без постоянной занятости лишь каждый четвертый респондент. Около половины участников опроса считают, что действительно когда-нибудь смогут позволить себе бросить работу и жить в удовольствие.

72% респондентов вместо работы отправились бы путешествовать. Среди других популярных вариантов времяпрепровождения — саморазвитие, хобби, благотворительность. 6% заявили, что хотели бы стать блогерами.

Фото с сайта pixabay.com

Если у вас есть дополнительная информация к данному сообщению, присылайте ее в редакцию «Челябинского эха». Ждем подробностей, фото- и видеоматериалов. Отправляйте их на электронную почту radio@echochel.ru, в группу во «ВКонтакте», на страницу в Facebook, в Viber — 8-922-755-999-5. Телефон редакции 269-97-76.