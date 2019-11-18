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«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскТри четверти опрошенных челябинцев высказались за перенос автовокзала у «Юности»
18 ноября 201910:21

Три четверти опрошенных челябинцев высказались за перенос автовокзала у «Юности»

В Челябинске завершилось голосование по переносу автовокзала «Центральный».

Итоги голосования на портале «Активный житель 74» подвели в воскресенье, 17 ноября. За ликвидацию автостанции у дворца спорта «Юность» проголосовали более 72% респондентов. Примерно четверть высказались за ее сохранение на прежнем месте, остальные считают, что решение должны принимать эксперты.

Ожидается, что пассажиропоток центрального автовокзала распределят между существующими станциями — на Свердловском тракте, возле областной больницы и в торговом комплексе «Синегорье».

Фото с сайта cheladmin.ru

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

18.11.2019 г.

Три четверти опрошенных челябинцев высказались за перенос автовокзала у «Юности»

Три четверти опрошенных челябинцев высказались за перенос автовокзала у «Юности»

В Челябинске завершилось голосование по переносу автовокзала «Центральный»

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