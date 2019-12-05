Треть челябинцев одобряют массовые акции протеста

Социологи челябинского филиала РАНХиГС спросили у горожан, как они оценивают протестную активность.

Почти половина челябинцев так или иначе слышали о митингах, которые прошли в Москве и других российских городах летом и в начале осени. Почти каждый пятый интересовался ими специально, 28% признались, что впервые об этом слышат.

Отношение к протестующим у челябинцев разделилось. 35% одобряют их действия, так отвечали респонденты от 25 до 44 лет с высшим образованием и средним достатком. Негативную оценку дали 14% — в основном это пенсионеры и предприниматели. 21% сказали, что относятся к митингам безразлично, а почти треть респондентов затруднились с ответом.

Фото с сайта pixabay.com

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