«Трактор» объявил конкурс на лучший плакат в поддержку команды

Хоккеисты «Трактора» определят победителей конкурса на лучший плакат.

Болельщики могут нарисовать плакат в поддержку команды дома или в фойе арены во время матча с минским «Динамо». Игра начнется в среду, 30 октября, в 19:00. Все плакаты передадут хоккеистам, они определят трех победителей.

Тот, кто займет первое место, получит джерси с автографами игроков команды. За второе место полагается клюшка, а за третье — бейсболка и шарф. Призы победителям будут вручать на тренировке клуба.

В пресс-службе команды отметили, что все работы должны быть направлены именно на поддержку команды и не должны содержать оскорбительных, нецензурных, провокационных текстов, слов, символов и изображений.

Перед прошлым домашним матчем «Трактора» сотрудники охраны изъяли у одной из болельщиц плакат с цитатой бывшего игрока команды Данила Мамаева «Да и ладно, все нормально». Представители клуба принесли женщине извинения и попросили любителей хоккея заранее согласовывать плакаты со службой охраны.

Фото: пресс-служба ХК «Трактор»

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